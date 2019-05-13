В понедельник, 13 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и с его стороны будет только поддержка. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов.

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"С одной стороны - политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", - отметил Порошенко.

Напомним, что в Раде предлагают новую дату инаугурации. Также ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа.