Соціологічні дослідження: які надії покладають українці на нового главу держави [ Редактировать ]
Очікування від новообраного президента. На думку громадян України, Володимир Зеленський насамперед має ініціювати зняття депутатської недоторканності, - такі дані спільного дослідження центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соц.досліджень імені Яременка та соцгрупи "Рейтинг".
Які надії покладають на нового главу держави - про це в матеріалі.
53 відсотки українців вважають, що першим кроком нового президента має стати подання до Верховної Ради законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента.
Початку прямих переговорів у чотири-сторонньому форматі "Україна-Росія-ДНР-ЛНР" - від Зеленського чекає майже 41 відсоток респондентів.
Серед пріоритетних завдань - повернення українських військовополонених і утримуваних осіб - так вважають 38,4 відсотка опитаних.
Розпустити Верховну Раду та провести дострокові вибори до парламенту - вимагають трохи більше як 38 відсотків громадян.
Майже третина - вважає, що глава держави повинен забезпечити стабільність національної валюти й банківської системи.
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