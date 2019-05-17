У США и России разные взгляды на Украину - Майк Помпео [ Редактировать ]
США и Россия имеют разные взгляды на связанные с Украиной вопросы. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в российском городе Сочи.
"... есть моменты, когда у нас просто разные взгляды. Вы упомянули Украину. Посмотрите, у нас разные взгляды на то, как должен продвигаться (вопрос) Украины", - сказал Помпео в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил госдепартамент США.
В связи с этим он также отметил, что в некоторых вопросах речь идет скорее о попытках найти решение, компромиссы, моменты, где есть взаимный интерес, чтобы достичь прогресса в решении некоторых из наиболее сложных проблем.
Cоединенные Штаты ввели новые санкции против России несмотря на продуктивную встречу с Путиным. Позже в России прокомментировали решение Вашингтона.
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