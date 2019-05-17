В Чикаго произошло жуткое преступление. Находившуюся на девятом месяце беременности 19-летнюю Марлен Очоа-Лопес (дочь иммигрантов их Мексики), которая все еще училась в школе, заманили к себе домой две женщины и вырезали из утроба ребенка, предварительно задушив мать, передают "Факты".

Женщины предложили Марлен через группу в соцсети Facebook бесплатно коляску и одежду для новорожденного.

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Когда Марлен приехала к ним после уроков, 46-летняя Кларисса Фигероа и ее 24-летняя дочь Дезире задушили гостью электрическим кабелем. Они вырезали из ее матки ребенка, после чего избавились от тела, выбросив его в мусорный бак на заднем дворе.

Кларисса (сын которой умер в 2017 году в возрасте 27 лет) и Дезире собирались присвоить мальчика себе. Однако извлеченный из тела матери малыш не дышал. Фигероа обратилась в больницу, утверждая, что родила мальчика дома, но при родах возникли осложнения. Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Кларисса упела объявить в соцсети сбор денег на его лечение и на возможные похороны.

Фото: The Washington Post

Как пишет The Washington Post, Марлен пропала еще 23 апреля. В течение всех этих недель родные отчаянно пытались разузнать, что с ней произошло. В итоге полиция отследила переписку Марлен с Фигероа. После проведения обыска в доме тело Очао-Лопес было найдено.

Арестованы обе женщины, а также бойфренд Клариссы Петр Бобак, который помогал скрыть следы преступления.

Сообщается, что Марлен была замужем за Джованни Лопесом. Их первенцу три года. Джованни посещает своего младшего новорожденного сына в больнице и надеется на чудо: малыш находится в коме. Врачи считают, что шансов выжить у него практически нет.

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