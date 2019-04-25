Думала, что у нее киста: женщина неожиданно родила ребенка [ Редактировать ]
В Великобритании женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным, сообщает британское издание The Sun.
25-летняя Стейси (Stacey) с подругой весь день провели на съезде фанатов Гарри Поттера, куда приехали из другого города. Женщина с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе. Она отправилась к врачу, так как ей показалось, что ее живот округлился, словно она беременна.
Доктор предложил ей сделать тест на беременность. Результат оказался отрицательным, и медик предположил, что у нее киста.
Когда женщина вернулась в номер отеля, она почувствовала, что что-то внутри нее толкается. Британка зашла в ванную комнату и поняла, что рожает. Ее подруга Ребекка (Rebecca) вызвала скорую помощь.
Когда медики приехали в гостиницу, они обнаружили Стейси в окровавленной ванне с ребенком в руках. Женщина родила девочку. Врачи перерезали пуповину, отвезли роженицу с послеродовым кровотечением и новорожденную девочку в больницу.
По словам Стейси, она даже не догадывалась о том, что беременна.
Пока роженица направлялась в больницу Святой Марии в центре города, ее подруга сообщила молодому человеку Стейси, что тот стал отцом. Девочку решили назвать Элизабет Элис Роуз (Elizabeth Alice Rose).
Сейчас обе находятся в стабильном состоянии, их здоровью ничто не угрожает.
Раньше сообщалось о том, что роженица выбросила младенца в выгребную яму. А молодая мать зверски убила новорожденную дочь.
по теме
В Великобритании сделали громкое заявление об агрессии России
Член парламента Великобритании от Консервативной партии Джон Виттингдейл сделал громкое заявление по поводу России и украины
От Меган Маркл бегут подчиненные - СМИ
Личные подчиненные герцогов Сассекских уволняются из-за прихотей Меган Маркл
Меган Маркл беременна: когда родится ребенок
Стало известно, когда ждать пополнения в королевской семье
Пугачевой нездоровится: страшная болезнь прогрессирует
Певица Алла Пугачева плохо себя чувствует из-за того, что страдает от диабета
Зеленский жестко отреагировал на принятие закона о языке
У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали принятие языкового закона