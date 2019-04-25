В Великобритании женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным, сообщает британское издание The Sun.

25-летняя Стейси (Stacey) с подругой весь день провели на съезде фанатов Гарри Поттера, куда приехали из другого города. Женщина с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе. Она отправилась к врачу, так как ей показалось, что ее живот округлился, словно она беременна.

Доктор предложил ей сделать тест на беременность. Результат оказался отрицательным, и медик предположил, что у нее киста.

Читайте также Родители насиловали новорожденного сына: малыш перенес сложную операцию

Когда женщина вернулась в номер отеля, она почувствовала, что что-то внутри нее толкается. Британка зашла в ванную комнату и поняла, что рожает. Ее подруга Ребекка (Rebecca) вызвала скорую помощь.

Когда медики приехали в гостиницу, они обнаружили Стейси в окровавленной ванне с ребенком в руках. Женщина родила девочку. Врачи перерезали пуповину, отвезли роженицу с послеродовым кровотечением и новорожденную девочку в больницу.

По словам Стейси, она даже не догадывалась о том, что беременна.

Пока роженица направлялась в больницу Святой Марии в центре города, ее подруга сообщила молодому человеку Стейси, что тот стал отцом. Девочку решили назвать Элизабет Элис Роуз (Elizabeth Alice Rose).

Сейчас обе находятся в стабильном состоянии, их здоровью ничто не угрожает.

Раньше сообщалось о том, что роженица выбросила младенца в выгребную яму. А молодая мать зверски убила новорожденную дочь.