18 мая прошел гранд-финал "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. В качестве приглашенного гостя выступила американская поп-дива Мадонна.

Артистка вышла на сцену с хитом "Like A Prayer" 1989 года выпуска и новым синглом "Future", который она исполнит с рэпером Quavo.

Стоит отметить, что выступление Мадонны произвело фурор у зрителей конкурса, а сама артистка устроила настоящее шоу.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3