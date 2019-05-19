Мадонна шокировала выступлением на "Евровидении" (видео) [ Редактировать ]
18 мая прошел гранд-финал "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. В качестве приглашенного гостя выступила американская поп-дива Мадонна.
Артистка вышла на сцену с хитом "Like A Prayer" 1989 года выпуска и новым синглом "Future", который она исполнит с рэпером Quavo.
Стоит отметить, что выступление Мадонны произвело фурор у зрителей конкурса, а сама артистка устроила настоящее шоу.
"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Выступление Мадонны на сцене конкурса будет позже
Напомним, Мадонна выступила на "Евровидении" за огромный гонорар - по слухам это 1 миллион долларов.
по теме
Евровидение-2019: результаты второго полуфинала (турнирная таблица)
16 мая, в Ткль-Авиве прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2019", по результатам которого в гранд-финал прошли еще 10 стран
Евровидение-2019: где и когда смотреть второй полуфинал
В четверг, 16 мая, в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2019", который проходит в Израиле
Евровидение-2019: кто выступит во втором полуфинале (видео)
16 мая в Тель-Авиве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2019"
Евровидение-2019: результаты первого полуфинала (видео)
Во вторник, 14 мая в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2019", в ходе которого определилась первая десятка финалистов
Евровидение-2019: первый полуфинал онлайн
Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве в выставочном центре Израильский центр ярмарок