Возле украинской границы произошло землетрясение [ Редактировать ]
В Румынии в субботу, 18 мая, произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,9 балла были зафиксированы в 22:23 по киевскому времени в сейсмической зоне Вранча в 130 км от границы Украины. Об этом сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.
По информации центра, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км. Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) и Пэнчиу (56 км).
Это землетрясение стало самым сильным в Румынии с начала месяца. Толчки ощущались в соседней Молдове. О фиксировании последствий землетрясения в Украине не сообщается.
Раньше сообщалось о том, что в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение.
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