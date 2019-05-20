В понедельник, 20 мая, Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских военнопленных моряков. Об этом заявил адвокат Олег Елисеев, пишет "РБК-"Украина".

Он сообщил, что моряки останутся в СИЗО до 24 июля. Заседание проходило в закрытом режиме. Речь идет о моряках Владиславе Костышине, Владимире Варимезе, Сергее Чулибе, Викторе Беспальченко.

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"Постановление оставили без изменений", - сообщил он.

Также ожидается решение суда по апелляциях защиты моряков Романа Мокряка, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско и Евгения Семидоцкого.

Напомним, в России военнопленного украинского моряка госпитализировали.