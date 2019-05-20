Украина получила контбатарейные радары (фото) [ Редактировать ]
В поселке Девички Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Фото: Минобороны Украины
Отмечается, что от американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.
Он отметил, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Ранее в Украине представили супермощный танк, а также ВСУ успешно испытали новый бронеавтомобиль.
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