В поселке Девички Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36 для подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: Минобороны Украины

Отмечается, что от американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Он отметил, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Ранее в Украине представили супермощный танк, а также ВСУ успешно испытали новый бронеавтомобиль.