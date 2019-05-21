Жителі Чернівців вимагають ремонту об'їзної вулиці [ Редактировать ]
У Чернівцях місцеві жителі сьогодні перекрили об'їзну вулицю. Кажуть: її не ремонтували десятиліттями. Хоча саме ця дорога сполучає кілька районів міста. Як довго тривав протест і чи почули активістів - наші журналісти розкажуть.
Запчастини, гвинти і гальмівні диски. Таку інсталяцію посеред дороги сьогодні встановили чернівчани, які мешкають на вулиці Хотинській.
"Допекло і досить серйозно, транспорт ламається. Особисто у мене за рік… Я поміняв третій комплект опорних подушок. Хоча ця запчастина не повинна так швидко виходити з ладу", - говорить Віталій Висоцький, житель Чернівців.
Дорогу перекрили від самого ранку. Люди кажуть, їздити цією вулицею вже просто неможливо. А саме вона сполучає різні райони міста. Підтримують протестувальників і водії громадського транспорту.
"То, що вони закрили 3 ями, а 20 лишили! А ці всі тріщини через дві неділі - знов ями по коліна?".
Обурені автомобілісти ходять зеброю. Поліція скеровує транспорт в об'їзд. До активістів приїхали чиновники.
"За минулий рік 450 протоколів складено Патрульною поліцією і в цьому році до 200 щодо стану вулиці Хотинської в тому числі і усунення недоліків", - говорить Юрій Ковалець, голова ГО "Ніхто, крім нас".
У Службі автодоріг підтверджують: п'ятикілометрову вулицю не ремонтували ще з радянських часів. Утім, лагодити мають не вони, а міська влада. Бо Хотинська хоч і вважається міжнародною, однак перебуває на балансі міста.
"Ця дорога не знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг, я не маю права фінансувати ремонтні роботи цих доріг", - говорить Ігор Гах, начальник Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Комунальники підрахували: щоб відновити дорогу, потрібно майже 200 мільйонів гривень. А таких грошей у бюджеті немає.
"В цьому році в нас на капремонт доріг втричі більше виділено коштів, ніж в попередні роки - це 144 мільйони. Тобто, це, фактично, весь бюджет, який передбачено на капітальний ремонт доріг потрібно спрямувати тільки на одну вулицю", - говорить Володимир Бешлей, начальник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради.
У департаменті пообіцяли знайти кошти бодай на проектно-кошторисну документацію. Ще три мільйони гривень готова виділити обласна адміністрація: за них планують підлатати вулицю. Та активісти проти ямкового ремонту. І вимагають просити гроші в столиці. На це чиновникам дали рівно місяць.
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