Ангела Меркель пообіцяла Володимиру Зеленському підримати реформи в Україні [ Редактировать ]
Європейські лідери почали висловлювати підтримку новому Президенту України. Ангела Меркель пообіцяла сприяти в проведенні реформ і назвала, цитую, "на перший погляд логічним" рішення про розпуск Верховної Ради.
Також Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом Угорщини Яношем Адером.
Той назвав ці переговори "обнадійливими" та запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію для розв'язання спірних питань. А очільник Польщі Анджей Дуда запросив нового Главу держави відвідати Варшаву.
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Зокрема, Ангела Меркель пообіцяла сприяння в проведенні реформ та назвала, цитую, "на перший погляд логічним" рішення про розпуск Верховної Ради
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