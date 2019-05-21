Європейські лідери почали висловлювати підтримку новому Президенту України. Ангела Меркель пообіцяла сприяти в проведенні реформ і назвала, цитую, "на перший погляд логічним" рішення про розпуск Верховної Ради.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом Угорщини Яношем Адером.

Той назвав ці переговори "обнадійливими" та запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію для розв'язання спірних питань. А очільник Польщі Анджей Дуда запросив нового Главу держави відвідати Варшаву.