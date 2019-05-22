В среду, 22 мая, спикер парламента Андрей Парубий подтвердил информацию об обжаловании роспуска Верховной Рады из-за распада правящей коалиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Парубий ответил на вопрос Романа Шрайка, который спросил в комментариях, будет ли роспуск Верховной Рады обжалован в Конституционном суде.

В свою очередь, народный депутат Олег Ляшко начал собирать депутатские подписи под соответствующим обращением в КСУ. Радикал назвал решение Зеленского "неконституционным, незаконным и своевольным" и сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем. "Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию", - написал Ляшко.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Смотрите также, как прошли консультации Зеленского с фракциями.