Роспуск Верховной Рады обжалуют в суде [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, спикер парламента Андрей Парубий подтвердил информацию об обжаловании роспуска Верховной Рады из-за распада правящей коалиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В частности, Парубий ответил на вопрос Романа Шрайка, который спросил в комментариях, будет ли роспуск Верховной Рады обжалован в Конституционном суде.
В свою очередь, народный депутат Олег Ляшко начал собирать депутатские подписи под соответствующим обращением в КСУ.
Радикал назвал решение Зеленского "неконституционным, незаконным и своевольным" и сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем.
"Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию", - написал Ляшко.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Смотрите также, как прошли консультации Зеленского с фракциями.
по теме
Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции
Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о роспуске Верховной Рады
Зеленский созывает Раду на экстренное заседание
Во вторник, 21 мая, юрист и консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций
Досрочные выборы Верховной Рады: Зеленский заявил об изменениях
Во вторник, 21 мая, во время консультаций о роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Ирина Геращенко сделала заявление по итогам консультаций в Администрации президента