Роспуск Верховной Рады: как прошли консультации Зеленского с фракциями (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Администрации президента Украины собрались на встречу президент Украины Владимир Зеленский и руководство Верховной Рады и парламентских фракций относительно досрочного прекращения полномочий парламента.
После окончания консультаций Зеленского с фракциями, пресс-служба Администрации президента опубликовала фотографии с встречи.
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