Закрытые партийные списки: в БПП прокомментировали голосование [ Редактировать ]
Фракция БПП не будет поддерживать президентский законопроект о выборах депутатов, в случае если в нем будет содержаться норма о закрытых партийных списках, сообщает "УНН".
"Фракция только что на своем заседании рассмотрела ситуацию, определила и констатировала факт, что мы не знаем, о чем вообще говорим, законопроекта никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, как мы понимаем, нам будет предложен. Наша фракция поддерживать не будет, потому что это увеличение коррупции", - сообщил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что у Зеленского сделали заявление про законопроект о выборах.
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