Подростки изнасиловали 12-летнего мальчика [ Редактировать ]
Группа подростков изнасиловала 12-летнего мальчика. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.
Полиция начала расследование по факту инцидента. Заявление об изнасиловании ребенка четырьмя подростками из той же школы подала мать мальчика. Область, где произошел вопиющий инцидент, в интересах жертвы не разглашается.
По информации следствия, в компании подростков, совершивших преступление, подстрекателем был ранее осужденный 15-летний старшеклассник. Хотя заявление в полицию было подано 21 мая, преступление было совершено намного раньше. Следствие продолжается.
К сожалению, дети и женщины нередко становятся жертвами насильников, и самое страшное, что на такое может пойти близкий человек. Ранее пьяный отец изнасиловал дочь на глазах у жены с ребенком на руках. Также в России учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю девочку.
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