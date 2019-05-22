В Киеве женщина умерла после неудачной липосакции [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева после операции в частной клинике косметической хирургии умерла 42-летняя пациентка. Погибшей делали липосакцию. Предположительным виновником случившегося является врач-хирург, который и делал операцию женщине, сообщает "Информатор".
Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2017 года.
Смертельную операцию проводили в частной клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе Киева. Но решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников, которые проводили операцию, было невозможно. Так как проходили необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Получив заключение комиссионной экспертизы, которое подтвердило результаты первичного исследования, в прокуратуре установили некоторые факты. Между оперативным вмешательством, которое проводил врач-хирург в частной клинике, и смертью 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде.
Таким образом, хирургу инкриминируется часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного). Обвинительный акт в вышеуказанном уголовном производстве направят в Печерский районный суд Киева для рассмотрения.
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