ДТП на дорогах: в Кабмине утвердили важный проект [ Редактировать ]
22 мая Кабинет министров Украины утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.
Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материальных убытков от этих событий на общегосударственном уровне.
Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам.
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