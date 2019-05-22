22 мая Кабинет министров Украины утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материальных убытков от этих событий на общегосударственном уровне.

Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам.