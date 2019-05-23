Володимир Гройсман назвав досягнення свого прем'єрства [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман таки йде у відставку. Відповідну заяву очільник Уряду напередодні подав на розгляд Верховної Ради. На засіданні Кабміну він зазначив, що в руки нової влади передає країну, яка за останні роки змогла подолати економічний занепад.
"Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність. економіка зростає. І вона має зростати більше - і це є можливим. Валютні резерви України досягли семирічного максимум і сьогодні дорівнюють 20 млрд доларів", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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