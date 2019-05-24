Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожает электроэнергия.