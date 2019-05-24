Евросоюз призвал Украину повременить с новым рынком электроэнергии [ Редактировать ]
Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и представительства Европейского Инвестиционного Банка.
"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.
Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожает электроэнергия.
по теме
В Евросоюзе сделали заявление о будущем Украины
Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше, чем в Украине, считает Хьюг Мингарелли
Санкции против России: президент выступил с заявлением
Порошенко напомнил, что Россия совершила факт агрессии в нейтральных водах Черного моря
Во Франции отреагировали на ультиматум Климкина
Климкин накануне пригрозил отказом Киева от соблюдения Минских соглашений
Выдача российских паспортов на Донбассе: в ЕС выступили с заявлением
Евросоюз может ввести санкции против России из-за паспортов на Донбассе
ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине и увеличил бюджет
Миссия ЕС поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в тесном сотрудничестве с полицией, другими правоохранительными органами и прокуратурой