Во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото) [ Редактировать ]
В центре французского Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, восемь человек получили ранения, среди них ребенок. Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь - Рона - Альпы, куда входит Лион.
Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщило, что, скорее всего, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом. На фотографиях, которые опубликовала префектура, видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция. Также видно, что приехала спецтехника. BFM уточняет, что на место выехали саперы.
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