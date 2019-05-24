В центре французского Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, восемь человек получили ранения, среди них ребенок. Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь - Рона - Альпы, куда входит Лион.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщило, что, скорее всего, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом. На фотографиях, которые опубликовала префектура, видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция. Также видно, что приехала спецтехника. BFM уточняет, что на место выехали саперы.