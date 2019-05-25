Українцям уперше показали унікальні роботи Леонардо да Вінчі. Знімки "Атлантичного кодексу" у Харків привезли італійські науковці. Чим цікавилися італійці у Харкові - розкажуть наші журналісти.

Ці малюнки з "Атлантичного кодексу" Леонардо да Вінчі зберігаються в Амброзіанській бібліотеці в Мілані. До ювілею від дня смерті легендарного винахідника деякі малюнки вирішили показати українцям. 40 українських науковців разом з італійськими колегами обрали п'ять зображень. У Мілані їх відсканували, харківські дизайнери роздрукували полотна.

"Проблема в том, что некоторые работы были очень ветхие, и их нельзя отсканировать. А также, работы маленькие, и при печати - некоторые детали теряются. По этому, было проведено огромное количество цветопроб", - наголосила Ксенія Скіпенко, дизайнерка.

Роботи "Крило", "Автоматизований візок", "Містобудування", "Бомбардування" та "Замальовка коня для битви" виставили в Каразінському університеті. Усі ці малюнки пов'язані з темою космосу й місяця.

"Леонардо був захоплений ідеєю польоту, і він зробив багато інженерних проектів, які були присвячені польоту людини. 50 років - як люди на Місяць висадилися", - зазначив Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна.

Леонардо да Вінчі свої текстів не залишив. Тож усі знання передав лише в малюнках.

"Леонардо є генієм у багатьох галузях, і він - попередник численних відкриттів, які зараз є кориснішими, ніж тоді, коли він їх вигадав. Він був попередником - те, що зараз називається "мультитаск". Він усе робив одночасно і без смартфону, на відміну від нас", - говорить Давіде Ла Чечіліа, Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні.

Давіде Ла Чечіліа за рік уже вп'яте приїхав у Харків. Молодим науковцям він подарував 20 авіаквитків, щоб найталановитіші протягом року змогли відвідати Італію.

"Зараз наше найбільше завдання - це зосередитися, постаратися й попросити в Італії більше інвестицій, щоб розвивати три головні галузі: сільське господарство, науку й освіту. Запрошую вас в червні на бізнес-форум у Рим. Там будуть дуже чіткі питання з бізнесу до бізнесу, від українського до італійського", - наголосив Давіде Ла Чечіліа, Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні.

"Зовнішньо-торгівельний оборот у нас зростає майже на 20%. Маємо багато проектів у торгівельній сфері. І це лише початок наших спільних зусиль. Будемо робити все для того, щоб якомога плідніше працювати із реальним сектором економіки, і можливо, вже через декілька місяців - будемо знайомити підприємства і будемо налагоджувати двосторонні зв'язки. Сьогодні обговорили декілька сфер - це промисловість, це енергоефективність і енергозбереження, транспорт і співпраця у сфері науки і освіти", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

А для зручнішої комунікації з Італією - у Харкові цього року відкрили два прямих авіарейси - до Рима та Мілана.