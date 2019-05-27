Агрессия России в Азовском море: суд разрешил задержать российских военных [ Редактировать ]
Суд разрешил задержать 15 российских военных по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.
Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.
Также он обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.
Ранее в Евросоюзе сделали резкое заявление по поводу агрессии России в Азовском море.
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