Суд разрешил задержать 15 российских военных по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

Также он обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Ранее в Евросоюзе сделали резкое заявление по поводу агрессии России в Азовском море.