Знаменитый украинский продюсер Алексей Потапенко неожиданно подтвердил слухи касательно романа со своей экс-коллегой Настей Каменских.

Причем, сделал он это очень творчески - Потап записал песню, в которой поведал причины, почему пара так долго скрывала свои отношения. Он опубликовал новый видеоклип на песню "Константа" прямо на своем YouTube-канале.

38-летний певец отмечает, что это не просто песня, трек, а его искренние чувства, часть души и сердца. Он назвал данное произведение честным признанием мужчины в любви к своей женщине, пишет 24tv.ua.

"Это признание моей девочке Насте Каменских, которую я так сильно люблю и на которой совсем скоро женюсь", - откровенно поделился Потап.

Но это еще не все - у артистов 23-го мая состоялась шикарная свадьба. Она прошла (как и вся церемония) в Киеве в одном из роскошных ресторанов. Организовывало мероприятие то же агентство, которое занималось бракосочетанием Надежды Дорофеевой и Владимира Дантеса, Сергея Притулы и Екатерины Сопельник. Все детали торжества хранили в тайне, в числе приглашенных было много звезд. Тамадой на свадьбу Потапа и Насти позвали 48-летнего актера Юрия Горбунова. Затем молодожены отправились в медовый месяц.

На летней террасе ресторана поставили большие экраны. Рядом смонтировали деревянную дорожку к арке, где прошла роспись.

Несмотря на приостановленную деятельность дуэта артистов, Потапенко продюсирует и выступает автором хитов сольного проекта Каменских - NK.

Отметим, что слухи о романе преследовали исполнителей почти все 13 лет существования дуэта "Потап и Настя". Но тогда знаменитости все упорно отрицали.

Лишь после официального сообщения от Потапа и его экс-жены Ирины Горовой в 2016 г. о том, что они давным-давно развелись, исполнители стали немного свободнее выражать чувства на публике. Даже начали появляться в социальных сетях их фотоснимки из частной жизни или на совместном отдыхе.

В середине апреля Горовая впервые публично заговорила о разводе, который произошел за 5 лет до того момента, как они решились рассказать о нем СМИ.

Сегодня бывших супругов связывают хорошие дружеские отношения. В марте они даже участвовали в совместной фотосессии. Напомним, что у пары есть общий сын Андрей, ему 11 лет. Кроме того, Потапенко и Горовая продолжают вместе вести бизнес.

Что касается Насти Каменских, то певице 32 года и замужем она еще не была.