В Одессе вспыхнула колония, заключенные устроили массовый побег [ Редактировать ]
В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит, сообщает "Думская".
Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.
Очевидцы говорят о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе. Позже стало известно, что часть беглецов поймали, а кого-то вывезли из колонии на автозаке.
"Задержали шестерых беглецов. По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания". Больше ста человек забаррикадировались внутри", - рассказали журналисты.
Журналисты отмечают, что возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.
Ранее мы писали о том, что в Киеве убийца сбежал из здания суда.
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