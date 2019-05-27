В Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит, сообщает "Думская".

Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

Очевидцы говорят о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе. Позже стало известно, что часть беглецов поймали, а кого-то вывезли из колонии на автозаке.

"Задержали шестерых беглецов. По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания". Больше ста человек забаррикадировались внутри", - рассказали журналисты.

Журналисты отмечают, что возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.

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