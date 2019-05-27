Росія відмовилась звільняти українських моряків [ Редактировать ]
Кремль відмовився звільняти двадцятьох чотирьох українських військовополонених моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права на користь України.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він повідомив, що бранці залишатимуться під вартою, допоки не завершиться слідство і не відбудеться суд. Тим часом Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і моряків.
Матіос додав, що саме матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який цієї суботи зобов'язав РФ повернути судна та негайно відпустити військовополонених.
Також він зазначив, що збитки від російської агресії у Керченській протоці становлять 260 мільйонів гривень.
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