Эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, как выборы в Европарламент повлияют на Украину. По его словам, нынешняя потеря "большой коалицией" большинства в Европарламенте не значит, что внешняя политика ЕС, в том числе по отношению к Украине, резко изменится.

Так, по его словам, у проевропейских сил есть потенциал для формирования большинства.

"Реально стоит дождаться политических переговоров. По состоянию на сегодняшний день коалиция, действительно, потеряла большинство. Но все-таки у проевропейских сил есть потенциал для формирования большинства. Пускай популисты получают треть мест, но остальное все же за проевропейскими силами. А раз это проевропейские силы, значит, они приверженцы политики Брюсселя по всем направлениям, в том числе и по Украине. Правые могут, конечно, палки в колеса ставить, но я не думаю, что они могут системно поменять политику или направления внутриевропейских реформ, поменять внешнюю политику ЕС. Как бы там ни было, "Европейская народная партия" займет первое место. Остальные, думаю, смогут договориться, учитывая то, что там усилилось присутствие левых социалистов. Изменение в плане более социального подхода к решению вопросов может быть, но нет таких предпосылок, которые бы говорили о том, что Европарламент поменяет свою политику и отношение к Украине", - цитирует "Сегодня" слова Кучухидзе.

Кроме того, считает эксперт, стоит помнить о том, что Европарламент не является ключевым институтом в решение вопросов продления или снятия санкций. Поэтому перераспределение сил не означает, что с России сразу же могут снять санкции.

Также стоит помнить, что многое в формировании отношений между Украиной и европейскими органами власти зависит, в первую очередь, от самой Украины.

Украина прокомментировала результаты выборов в Европарламенте.