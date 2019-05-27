Профсоюз работников энергетики призвал правительство не откладывать энергореформу [ Редактировать ]
Своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений, среди которых - рост ВВП, рост поступления налогов в государственный бюджет через улучшение инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленность. Об этом Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности сообщил в письме вице-премьеру Владимиру Кистиону, главе Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, главе НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку.
"В последнее время в средствах массовой информации участились случаи высказывания отдельных мыслей о необходимости переноса сроков внедрения нового энергетического рынка Украины. В соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна либерализовать энергетические рынки и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков энергоресурсов. Своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений. Это и рост ВВП, и рост поступления налогов в государственный бюджет через улучшение инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленность", - отмечает в письме Профсоюз.
По мнению руководителей профсоюза, при условии четкого соблюдения сроков внедрения энергетической реформы, прогнозируется поступление около 40 млрд евро инвестиций в течение уже следующих 10 лет. Это позволит модернизировать энергогенерирующие предприятия и выполнить экологические обязательства, которые Украина взяла на себя перед европейским сообществом.
"Такое улучшение инвестиционной привлекательности страны приведет к общему росту экономики Украины. А значит - и приведет к росту благосостояния украинский. Что выберем сейчас - безответственное возвращения к непрозрачным политизированных схем управления энергетикой, или проевропейский путь, прозрачные процедуры тарифообразования, улучшение качества энергетических услуг социальный рост?", - пишут в своем письме представители энергетики Украины.
Профсоюз призвал Кабинет Министров, депутатов Верховной Рады, НКРЭКУ и советника Президента Украины обеспечить своевременный запуск нового рынка. "Потому что это единственный путь к энергетическому будущего Украины и миллионов украинцев", - уверены в Профсоюзе работников энергетики и электротехнической промышленности.
Как ранее сообщалось, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский.
Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.
по теме
Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій – експерт
Своєчасна реалізація реформи ринку електроенергії продемонструє здатність України проводити успішні внутрішні економічні трансформації
"Энергорынок" готов выполнить закон и способствовать запуску реформы - Юрий Гнатюк
ГП "Энергорынок" готов выполнить все требования, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля - вице-президент Еврокомиссии
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики
Украина потеряет миллиардные инвестиции в случае отказа от запуска рынка электроэнергии - Федерация работодателей ТЭК
Страна рискует потерять тысячи новых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций, если отсрочит запуск реформы рынка электроэнергии
Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии - Плачков
По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет