Законопроекти про порядок дострокових виборів, гучні заяви та судові скарги. Чому сперечалися сьогодні лідери фракцій на погоджувальній раді? Знає Юлія Жешко.

Розпочалася погоджувальна рада не так, як завжди. Замість вступного слова спікер одразу перейшов до настанов і доручень. Перше стосувалося поправок до виборчого кодексу. Розгляд цього законопроекту парламент розпочав тиждень тому, але справу так і не завершив.

"Даю доручення голові комітету підготувати до розгляду в другому читанні закон номер, виборчий кодекс, зокрема і мого авторства, який передбачає запровадження відкритих списків", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.

Одразу після цієї заяви лунали прогнози скільки часу може тривати розгляд законопроекту, враховуючи кількість поправок.

"Настрої сьогодні писимістичні. Окрім того до виборчого кодексу внесено, щойно сказали 4000 правок. Тому за пів року до розгляду це не можливо", - говорить Євген Рибчинський, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

"На погоджувальній раді люди повинні розуміти правду. Коли з парламентської трибуни рвали на собі сорочку за прийняття зміни до виборчого законодавства про відкриті списки. То ось вони в мене в руках. Хоч зараз їх можна вносити і приймати. Тут не має 4 тисяч правок. Тут є опрацьованих 4,5 тисяч правок", - говорить Руслан Сидорович, народний депутат, заступник голови фракції "Самопоміч".

Друге питання, яке внесли до списку нагальних, - закон про тимчасові слідчі комісії. Саме він містить пункт щодо процедури імпічменту президента. І представники кількох фракцій, зокрема БПП та "Народного фронту", запевнили - голосуватимуть "за". Разом із тим зазначили, що указ глави держави щодо дострокових виборів підлягає оскарженню.

"Наша фракція підтримає Парубія про пришвидшення розгляду законопроектів про ТСК, не законне збагачення та проведення виборів на пропорційній основі за відкритими списками", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, лідер фракції "Блок Петра Порошенка".

"Рада розпущена президентом. Мені цікаво, як розпущена Рада може бути ефективною? Ви зараз закликали голосувати за законопроекти. А я хочу побачити скільки вас завтра буде в парламенті. Чи ви ще не поїдете по округах. Тепер наступне, 24 травня, НФ звернувся до Конституційного Суду з поданням про не конституційність розпуску Верховної Ради", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, лідер фракції "Народний Фронт".

Ще одна важлива тема - процедура відставки прем'єр-міністра та Кабміну.

Хочу нагадати, що протягом 10 днів з моменту подачі про відставку комітет має розглянути відставку прем’єр-міністра і Кабміну. На середу я дав завдання це розглянути. І в четвер ми зможемо поставити це питання на порядок денний сесії. На середу світ рахункової палати", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.Та на думку представників деяких фракцій, почати роботу парламент має з так званих "газових питань Мінімум третина ціни на газ сьогодні не обгрунтована. Навіть з європейських ринків. Саме тому ми пропонуємо зараз уряду і новому президенту негайно прийняти всі необхідні рішення для заборони посередництва в придбанні газу для України на європейських ринках.", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер фракції "Батьківщина".

"Довайте говорити про вимоги МВФ. Про те, що не може бути вся країна в заручниках у МВФ. Тим більше, що уряд вже гримнув дверима і готовий піти. Давайте хоча б це питання розглянемо", - говорить Віктор Бондар, народний депутат, лідер фракції "Відродження".

Та окрім звичних дискусій уїдливими зауваженнями обмінялися спікер Верховної Ради та представник президента в парламенті. Сперечалися чи має право останній виступати на погоджувальній раді.

"Один з наших депутатів подавав позов до суду щодо того, що Представник Президента не має права ваиступу на погоджувальній Раді", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.

"Ця ремарка могла б мати місце після рішення суду останньої істанції. Тепер що стосується даної погоджувальної ради. Президент звернувся з 3 пропозиціями. Це недоторканість депутатів, процедура не законного збагачення і третє - виборчий кодекс. Єдине чого, ми не могли и зрозуміти, навіщо Верховній Раді витрачати 5 років на прийняття цих актів. Хочу передати, ера кулуарних домовленостей закінчилась", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента в парламенті.

Та попри чвари, порядок денний на тиждень нардепи все-таки сформували, і окрім документів щодо перезавантаження влади, до нього потрапила й низка соціальних проектів.