На небе убывающая Луна в Рыбах. Лучший день для важных, долговременных проектов и дальних поездок. Все дела, начатые в этот период, удаются как нельзя лучше. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Прислушивайтесь к каждому сказанному слову. Это поможет вам узнать свой путь, свою судьбу, понять свое предназначение в этой жизни.

Овен

Слишком сильные эмоции могут отрицательно сказаться на вашем настроении, поэтому "сбавьте обороты". Не бойтесь продвигать в жизнь новые идеи, даже если не уверены в результатах. Повезет в любви.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов, что 28 мая не стоит быть зацикленными на чем-то. Погоня за увлекательным и интересным — не ваш стиль. Если за помощью обратится друг, то не отказывайте ему.

Близнецы

Энергичный человек может заинтриговать спокойного и уравновешенного представителя знака. Не позволяйте порочным искушениям взять над вами верх. Будьте рассудительными и мудрыми.

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Рак

Ракам будет везти буквально во всем. Успех положительно скажется на вашем самочувствии. Цените возможности, данные вам небесами, и то, что имеете силы на исполнение своих желаний.

Лев

Можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Сегодня не стоит заниматься тяжелой работой, которая может истощить и забрать все силы. Будьте максимально деликатны и дипломатичны.

Дева

Высоких результатов можно достичь благодаря упорству и трудолюбию. Не пытайтесь всем недоброжелателям закрыть рты, иногда самый мудрый ответ — полное игнорирование. Пора планировать отпуск.

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Весы

Сегодня стоит посвятить свое время дому и семье. Огромное значение будут придавать стабильной и духовной сфере жизни новые знакомства. В этот день не стоит долго отдыхать и бездействовать, если вы четко видите перед собой цель.

Скорпион

Готовность упорно трудиться и развивать в себе навыки, чтобы стать специалистом, гарантирует вам успех. Не принимайте близко к сердцу мелкие потери, но извлеките для себя полезный жизненный урок.

Стрелец

Вы погрязнете в быту и повседневности. Старайтесь выйти из этого состояния, иначе ваша жизнь может со временем стать однообразной. Решайте денежные вопросы быстро и взаимовыгодного, но лучше никому не одалживайте большие суммы.

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Козерог

Материальные блага — не самоцель, а средство для достижения гармоничного и достойного существования. Удастся избежать лишних трудностей, если вовремя обратитесь за советом к нужным людям.

Водолей

Полезно находиться на свежем воздухе, и если у вас появится возможность обзавестись собственной дачей, то сделайте это. На интуицию сейчас не стоит полагаться, иначе придется плыть по течению, а к такому вы не привыкли.

Рыбы

Многие представители знака будут замечать на себе добрые взгляды окружающих, почувствуют поддержку коллег и получат одобрение начальства. Воспользуйтесь благоприятными обстоятельствами в материальной сфере и приобретите что-то ценное, что давно планировали.

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