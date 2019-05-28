В Азовском море прошли военные учения. Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры с выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Учения проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины. Во время учений военные моряки отработали тактические маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

В штабе подчеркнули, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Ранее Черноморский флот России провел учения в Крыму.