МИД Украины направит ноту России [ Редактировать ]
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала об освобождении пленных украинских моряков. Также Украина спрашивает страну-агрессора, когда и как можно забрать незаконно захваченные в Керченском проливе корабли и 24 членов экипажа.
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что направит ноту российскому МИД вчера, 27 мая. В ноте спрашивается, когда Украина может забрать наши корабли, когда и где, как наш консулы могут забрать наших ребят из Лефортово.
МИД Украины 28 мая обратится к международным партнерам и призывает всех министров иностранных дел предъявить России требование выполнить решение трибунала ООН и освободить украинцев из плена. Кроме того, если Россия не отпустит незаконно захваченных моряков, Украина будет ставить вопрос об усилении давления и применении санкций против Кремля.
Ранее МИД Литвы вручил России ноту протеста.
по теме
Суд над пленными моряками: Украина озвучила требования к России
Слушаниях Международного трибунала ООН по делу украинских моряков против России состоятся 10 мая
Агрессия России в Керченском проливе: в МИД Украины сделали заявление
Пролив может стать международным для противодействия спекуляциям со стороны России
Любые меры трибунала ООН помогут освободить моряков - МИД Украины
Кроме того, в МИД отметили, что формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель
Переговори з Росією: Володимир Зеленський зробив заяву
За словами президента, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима
Референдум по диалогу с Россией: Зеленский сделал заявление
Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов