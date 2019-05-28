МИД Украины подготовил дипломатическую ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала об освобождении пленных украинских моряков. Также Украина спрашивает страну-агрессора, когда и как можно забрать незаконно захваченные в Керченском проливе корабли и 24 членов экипажа.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что направит ноту российскому МИД вчера, 27 мая. В ноте спрашивается, когда Украина может забрать наши корабли, когда и где, как наш консулы могут забрать наших ребят из Лефортово.

МИД Украины 28 мая обратится к международным партнерам и призывает всех министров иностранных дел предъявить России требование выполнить решение трибунала ООН и освободить украинцев из плена. Кроме того, если Россия не отпустит незаконно захваченных моряков, Украина будет ставить вопрос об усилении давления и применении санкций против Кремля.

Ранее МИД Литвы вручил России ноту протеста.