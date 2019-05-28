Кабинет министров Украины не будет проводить заседания на этой неделе. Об этом сообщили в Секретариате Кабмина, передает "РБК-Украина".

В частности, подтвердили, что заседания Кабмина в среду, 29 мая, не будет. Это связано с возможным голосованием за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании Рады 30 мая.

Таким образом, дальнейшие планы будут зависеть от событий в парламенте в четверг.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на парламентские выборы в составе одной политической силы.