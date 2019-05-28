Олександр Данилюк озвучив свої головні задачі на посту голови РНБО [ Редактировать ]
Нове кадрове призначення глави держави. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк очолить Раду нацбезпеки і оборони. Указ про його призначення секретарем РНБО опубліковано на сайті президента.
"Моя мета перетворити РНБО у такий стратегінчий майданчик для прийняття важливих рішень для держави. І зараз, особливо в тій ситуації, їх накопилося дуже багато. Хоч і загальний мандат РНБО - це національна безпека, на цьому етапі і питання енергетики стали, особливо в цьому році питаннями національної безпеки. І питання фінансів є дуже важливим от зараз команда, яку я сформую, я хочу сформувати дуже потужну команду, я це вмію робити, щоби створити потужний аналітичний центр", - говорить Олександр Данилюк, секретар РНБО.
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