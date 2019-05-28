Чергове засідання у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна відбулося у Солом'янському суді столиці. Як повідомила прес-служба антикорупційної прокуратури, на суді зачитали обвинувальний акт.

Нагадаю, Омеляна звинувачують у незаконному збагаченні. За даними слідчих, він приховав понад 11 мільйонів гривень у деклараціях за 2015 і 2016 роки.

Міністру загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступне засідання суду відбудеться 23 серпня.