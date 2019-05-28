У Солом'янському суді зачитали обвинувальний акт Володимиру Омеляну [ Редактировать ]
Чергове засідання у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна відбулося у Солом'янському суді столиці. Як повідомила прес-служба антикорупційної прокуратури, на суді зачитали обвинувальний акт.
Нагадаю, Омеляна звинувачують у незаконному збагаченні. За даними слідчих, він приховав понад 11 мільйонів гривень у деклараціях за 2015 і 2016 роки.
Міністру загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступне засідання суду відбудеться 23 серпня.
по теме
Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити українських моряків
Обов'язково до виконання: Міжнародний трибунал ООН з морського права оголосив свій вердикт
Архітектори закликали президента не переносити Урядовий квартал
Перенести не можна залишити. Архітектори, громадські активісти, чиновники та народні депутати обговорювали сьогодні можливість перенесення урядового кварталу та Адміністрації Президента в інше місце
Суд переніс розгляд справи про подорожчання проїзду у Харкові
Вартість поїздки в наземному транспорті зросла з 4 до 6, а в підземці - до 8 гривень. Активісти оскаржили це рішення у суді
Верховный суд получил иск о незаконности роспуска Рады
Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу
В Киеве исчезнет улица
В документе сказано, что общественное обсуждение этого вопроса уже состоялось