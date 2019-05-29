Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США готовы передать Украине летальное вооружение для самозащиты как в пределах оборонной помощи, так и в пределах прямых закупок самой Украиной, сообщает "Радио Свобода".



"США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", - сказал он.

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По словам Волкера, речь идет о противотанковых и антиснайперских системах.



"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", - пояснил спецпредставитель США.

Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро. А также Украина может получить транш МВФ этим летом.