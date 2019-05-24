Експерт розповів, коли Україна отримає новий транш МВФ [ Редактировать ]
Економічний експерт Олег Устенко у ефірі "Подробиці тижня" розповів, чого очікувати Україні від кредиторів. Відповідаючи на питання ведучого Олексія Ліхмана про те, коли Україні очікувати новий транш, експерт заявив:
- Это не такой простой вопрос как кажется. В реальности, программа в которой мы сейчас находимся 3, 9 млрд долл., мы должны были бы получить новый транш в конце мая или начале июня. Но, были серьезные пробуксовки в программе, основная пробуксовка состояла в том, что не была сделана повестка дня, которая касалась антикоррупционных моментов. К примеру, закон о незаконном обогащении.
И это серьезная проблема. Потому, что вся программа Международного валютного фонда, которая теперешняя, она заточена на то, что каким образом, можно пытаться снизить уровень коррупции. И представьте, что по самому основному параметру вы не делаете прогресс.
Поэтому, конечно серьезная пробуксовка есть. На сколько я понимаю, миссия работает сейчас в Украине, и следующую неделю она еще в Киеве, потом возврат в Вашингтон, потом работа с документами, и возможно где-то под конец июня, мы услышим что-то от миссии.
С другой стороны, у нас есть перевыборы в Верховную Раду, снова будет формирование новой коалиции, снова мы получи новый Кабинет министров, и поэтому может быть открыта другая программа на подобии той, которая была раньше "Программа расширенного кредитования". По большому счету, говоря, резервов то сейчас 20 млрд долл.
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