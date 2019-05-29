Еммануель Макрон готовий скликати зустріч у нормандському форматі, щойно будуть створені належні політичні умови, - про це він заявив журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Президент Франції анонсував новий діалог із Володимиром Зеленським, який відбудеться вже найближчим часом. Його формат поки що невідомий. Також Макрон підкреслив - Франція має проявити ініціативу у справі встановлення миру.