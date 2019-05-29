Майже півтори тисячі українців занедужали на кір минулого тижня, з них - понад 800 діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Від ускладнень померли 17 людей. За кількістю хворих лідирує Рівненщина. У квітні кір там побив торішній рекорд. Чи вдалося стабілізувати ситуацію - з'ясовували наші кореспонденти.

70 нових хворих на кір - лише за минулий тиждень.

"Загалом, по Рівненській області за 4 місяці зареєстровано 3282 випадки кору. Наш показник - найвищий по державі", - зазначила Віра Кручок, лікар-епідеміолог Рівненського обласного лабораторного центру.

Вісімдесят відсотків госпіталізованих були нещеплені.

"Загалом, за минулий рік - 300 хворих, - це стаціонарно пролікованих. Серед них, велика частка дітей раннього віку, шкільного віку, діти до року були також", - зазначила Надія Сидорук, завідувачка дитячого інфекційного відділення Рівненської центральної міськлікарні.

Інфекційні відділення місцевих лікарень нині поволі порожніють.

"Найбільша частка хворих на кір припадала на січень. Це було проліковано близько 100 хворих. Поступово динаміка ішла на спад", - повідомила Галина Максимчук, завідувачка інфекційного відділення для дорослих Рівненської центральної міськлікарні.

Спалах небезпечної хвороби можна зупинити лише вакцинацією, - переконують медики. Тож в області нині активно роблять щеплення і дорослим, і дітям.

"Люди зрозуміли, що вакциновані легше переносять або в легкій формі, або взагалі не хворіють на кір, то почали пацієнти щепитися", - зазначив Олег Шрам, головний лікар КНП "Центр ПМСД "Центральний".

Лише у цьому медзакладі цьогоріч уже щепили понад 2 тисячі жителів Рівного: дітей і дорослих.

"Термін придатності 05.2020 року в достатній кількості. На даний час знаходиться 146 доз вакцини. Вакцина має індикатор. Він має бути трохи світліший, чим оцей кружок. Тоді вона нормальна рахується".

Віднедавна МОЗ зняло вікові обмеження щодо щеплення проти кору. Тепер рятівну ін'єкцію безкоштовно отримують дорослі і малюки до року.

Планові щеплення ми робимо в рік і шість років, але, якщо дитина до року - є випадки в нас захворювань дітей до року, - то ми рекомендуємо, закликаємо дітей, які були контактними у вогнищі шестимісячного віку - проводити щеплення теж", - наголосила Людмила Яценя, головний епідеміолог Рівненського обласного управління охорони здоров'я.

Наразі хвороба пішла на спад, однак кір не відступив, - кажуть епідеміологи. Нові спалахи захворюваності прогнозують уже на початку осені, коли почнеться навчання у школі.