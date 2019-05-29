Весна покаже, хто як витрачав. У Верховній Раді заслухали звіт голови Рахункової палати. Той розповів, як міністерства та відомства розпоряджалися державними грошима. Хто з чиновників робив це ефективно, а хто ні? І про що депутати говорять у кулуарах? Знає Юлія Жешко.

За планом на порядку денному щорічний звіт Рахункової палати про результати роботи за минулий рік. Після стандартних оголошень та поропозицій обранців голова Рахункової палати розпочав доповідь. І одразу сповістив, що міністерства державними коштами зловживали.



"Шановні колеги, парламент, у вас є така можливість відкликати того чи іншого міністра. І посилити кримінальну відповідальність за не надання документів, як це було в Нафтогазі, чи не допуску РП до діяльності міністерства. Щоб кожен міністр знав свою відповідальність", - говорить Валерій Пацкан, голова Рахункової палати.



Більше того, було оголошено найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів. До перешої трійки увійшли Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров'я та Генпрокуратура.



"По всіх найбільш резонансних аудитах я підготував собі довідку. Звіт Рахункової палати є чорним днем для уряду в будь-якій країні", - говорить Валерій Пацкан, голова Рахункової палати.



Такі заяви спровокували жваву дискусію. Мовляв, між публічним звітом уряду та оголошеним сьогодні аудитом - явний дисонанс.



"Що це означає. Це означає, що уряд умисно занизив мінімум, який потрібен українцям для проживання і навіть виживання. Друге - план доходів бюджету на минулий рік не виконано на 18,7 млрд. І основною причиною цього рахункова палата називає недосконалість планування. Зокрема, доходів і платежів", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".



"Я можу сказати позицію нашої політсили "Опозиційної платформи" - ми будемо голосувати за відставку. Тому що економічна криза, в яку занурили країну. В тому числі завдяку уряду - ми не бачимо як вони планують вийти з цього. Хочуть лише протриматись якомога довше на своїх посадах. А це протирічить бажанням народу. Тому ми підтримаємо відставку уряду", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".



"Звіт рахункової палати, який зроблений вперше публічно. З 1998 року. Вдумайтесь, за 20 років, РП вперше публічно звітувала перед парламентом. І що ми маємо - маємо пустий зал", - Сергій Рудик, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".



А деякі депутати запевнили - порожня сесійна зала - результат рішень нової влади. І наголосили - голосуватимуть проти відставки уряду.



"Я думаю, що никакие инициативы поддержаны не будут. Потому что у нас распущен парламент, досрочные выборы. И когда президент принимал эти решения - это их последствия. Посмотрите сколько депутатов здесь", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".





"Немає того,хто може контролювати сьогоднішній уряд. Але природа влади така. Уряд має допрацювати до того часу, поки не буде обраний новитй парламент,не буде обрана нова коаліція. І скласти повноваження вже перед новою коаліцією", - говорить Оксана Сироїд, народний депутат, "Самопоміч".

"Дискусія, яка відбулась за наслідками цього звіту свідчить про необхідність, не лише в комітеті, а й в сесійній залі відбувались регулярні звіти з тих чи інших питань. І нардепи могли обговорювати найбільш резонансні випадки", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".



Та навіть ті, хто планує голосувати за вісторонення Кабміну, в консолідацію парламенту не вірять.



"Відставка уряду - я впевнений, залишки правлячої коаліції будуть голосувати проти. Тому що вони намаються довести, всупереч політичному ляпасу від народу, що уряд і вони працювали добре. Але голосування показує зовсім інше", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".



До слова, це не єдина тема, яку обговорювали в кулуарах. Певний резонанс викликала новина про повернення Михеїла Саакашвілі. Якого рік тому позбавили громадянства. Думки обранців дещо розбіглися.



"Позбавлення громадянства було свавільним і ганебним рішенням для репутації держави. Тому його повернення є природнім", - говорить Оксала Сироїд, народний депутат, "Самопоміч".



"Всі сподівались, що Зеленський почне з іншого. Але почав він з того ж, з чого і Порошенко. Давайте надамо громадянство Саакашвілі. Та чхати на Саакашвілі. Буде він, чи не буде громадянином мене мало цікавить. Є люди, які довели кровю, що вони хочуть отримати громадянство - не можуть цього зробити і при Зеленському. Це, на мою думку головний висновок. Крім Саакашвілі, багато хто отримав громадянство, але чомусь не ті хлопці, які воювали за Україну", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.



"Політичні туристи вже зявлялись в країні, ми бачили їх багато. Він повинен їхати до себе в Грузію. А політичний туризм - візитна картка режиму попереднього", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".



А поки в сесійній залі скаржились, що під час звіту відсутні і урядовці, і навіть представник Президента - останній вийшов до журналістів із заявою.



"Шановні колеги і народ України. Президент Зеленський, як і обіцяв у своїй кампанії - сьогодні передав до ВРУ закон про процедуру усунення президента з посту та інпічмент. Обіцянка виконана. Разом з цим законопроектом до ВР вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб у ВР не забули, що у них лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканість. І це було б чесно, якби ми ці 2 законопроекти провели", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента в парламенті.



Ці та низка інших законопроектів потраплять на розгляд до Парламентської зали вже завтра. Окрім того, нардепи мають все ж таки вирішити долю чинного уряду.

