Погода в Украине: чего ждать в последний день весны [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, и последующие двое суток в большинстве западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а периодами град и шквалы 15-20 м/с, сообщает "УНН".
"В следующие трое суток в большинстве западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами с грозами, завтра днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 18-24 °, на остальной территории ночью 13-19 °, днем 23-28 °, в юго-восточной части 28-33 °", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили "желтый" уровень опасности.
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