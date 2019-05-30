Продюсер Винника рассказал, идет ли певец в политику [ Редактировать ]
Украинский певец Олег Винник не собирается уходить со сцены в политику. Слухи об этом опроверг его продюсер Александр Горбенко, сообщает "Новое время".
"Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями... и не читаем всякую чушь", - заявил он в комментарии относительно информации, распространенной некоторыми СМИ.
Кроме того, о своих намерениях идти в политику рассказала Оля Полякова.
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