Украинский певец Олег Винник не собирается уходить со сцены в политику. Слухи об этом опроверг его продюсер Александр Горбенко, сообщает "Новое время".

"Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями... и не читаем всякую чушь", - заявил он в комментарии относительно информации, распространенной некоторыми СМИ.



Кроме того, о своих намерениях идти в политику рассказала Оля Полякова.