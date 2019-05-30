Вибори-2019: кому надають перевагу українці (рейтинги) [ Редактировать ]
Напередодні парламентських перегонів українці поступово визначаються з фаворитами. В інституті аналізу та прогнозування оприлюднили результати останніх соціологічних досліджень.
Тож які політсили мають шанси пройти до Верховної Ради?
Всі подробиці - в матеріалі.
Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих виборців, що визначалися і голосуватимуть, найбільшою підтримкою користується політсила чинного президента Володимира Зеленського.
- За партію "Слуга народу" готові віддати голоси майже 40 відсотків виборців.
- На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", її підтримують більш, ніж 12 відсотків опитаних.
- Майже 9 відсотків набирає у свій актив політсила Петра Порошенка "Європейська Солідарність".
- Трохи менше - у "Батьківщини". За неї понад 8 відсотків. Найбільше прихильників політсили - на Заході.
- А серед респондентів на Сході - лідером є "Опозиційна платформа - За життя".
"Її електоральну базу формують насамперед мешканці Донбасу. Понад третина виборців Донбасу віддають за неї свої голоси. Та мешканці Сходу. Приблизно кожен п'ятий мешканець макрорегіону Схід - віддав би свій голос за цю політичну силу", - зазначив Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи "Соціопроноз".
- Зберігає шанси потрапити до парламенту й політсила Ігора Смешка "Сила і Честь". Її результат майже 5 відсотків.
- Трохи менше набирає й новостворена партія Святослава Вакарчука "Голос". В її активі - 4,5 відсотка.
- Майже стільки ж - і у "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.
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