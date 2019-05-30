Напередодні парламентських перегонів українці поступово визначаються з фаворитами. В інституті аналізу та прогнозування оприлюднили результати останніх соціологічних досліджень.

Тож які політсили мають шанси пройти до Верховної Ради?

Всі подробиці - в матеріалі.

Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих виборців, що визначалися і голосуватимуть, найбільшою підтримкою користується політсила чинного президента Володимира Зеленського.

За партію "Слуга народу" готові віддати голоси майже 40 відсотків виборців.

На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", її підтримують більш, ніж 12 відсотків опитаних.

Майже 9 відсотків набирає у свій актив політсила Петра Порошенка "Європейська Солідарність".

Трохи менше - у "Батьківщини". За неї понад 8 відсотків. Найбільше прихильників політсили - на Заході.

А серед респондентів на Сході - лідером є "Опозиційна платформа - За життя".

"Її електоральну базу формують насамперед мешканці Донбасу. Понад третина виборців Донбасу віддають за неї свої голоси. Та мешканці Сходу. Приблизно кожен п'ятий мешканець макрорегіону Схід - віддав би свій голос за цю політичну силу", - зазначив Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи "Соціопроноз".