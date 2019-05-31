В окупованому Криму судитимуть активісток ГО "Кримська солідарність" [ Редактировать ]
Сьогодні в окупованому Криму відбудеться суд у справі Муміне Салієвої та Лутфії Зудієвої.
Нагадаємо, активісток затримали російські силовики напередодні за обвинуваченням в екстремізмі, - про це повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність". Жінок доставили в центр протидії екстремізму. Згодом відпустили, однак забрали телефони.
Муміне Салієва - дружина політв'язня Сейрана Салієва, заарештованого торік у жовтні. Має 4 неповнолітніх дітей. Вона заснувала проект "Кримське дитинство" і допомагає дітям, чиїх батьків затримали в Криму.
Про Лутфію Зудієву відомо, що після 2014 року вона стала громадським захисником, активно відвідувала суди та висвітлювала події у анексованому Криму. У неї також 4 неповнолітніх дітей.
"Та репрессивная машина, которая запущена сегодня в Крыму - подминает под себя абсолютно всех. И сегодня - это акция устрашения не только наших двух активисток, не только крымско-татарского народа, но и всех крымчан, которые здесь проживают. Адекватная оценка со стороны международного сообщества должна быть немедленной", - наголосила Ліля Гемеджі, адвокат.
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