Сьогодні в окупованому Криму відбудеться суд у справі Муміне Салієвої та Лутфії Зудієвої.

Нагадаємо, активісток затримали російські силовики напередодні за обвинуваченням в екстремізмі, - про це повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність". Жінок доставили в центр протидії екстремізму. Згодом відпустили, однак забрали телефони.

Муміне Салієва - дружина політв'язня Сейрана Салієва, заарештованого торік у жовтні. Має 4 неповнолітніх дітей. Вона заснувала проект "Кримське дитинство" і допомагає дітям, чиїх батьків затримали в Криму.

Про Лутфію Зудієву відомо, що після 2014 року вона стала громадським захисником, активно відвідувала суди та висвітлювала події у анексованому Криму. У неї також 4 неповнолітніх дітей.

"Та репрессивная машина, которая запущена сегодня в Крыму - подминает под себя абсолютно всех. И сегодня - это акция устрашения не только наших двух активисток, не только крымско-татарского народа, но и всех крымчан, которые здесь проживают. Адекватная оценка со стороны международного сообщества должна быть немедленной", - наголосила Ліля Гемеджі, адвокат.