В Польше резко прокомментировали российско-украинский конфликт [ Редактировать ]
В Польше резко прокомментировали российско-украинский конфликт. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что двухсторонний конфликт является одной из основных угроз для региональной безопасности в Европе.
Во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, глава МИД подчеркнул, что в российско-украинском конфликте Польша поддерживает Киев.
"Польша и Украина являются очень близки партнерами и соседями, которые имеют многовековую общую историю, и которые столкнулись с многими вызовами современности. Я уверен, что мы светлое будущее. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поднимали проблему российской агрессии и ситуацию в оккупированном Крыму на многочисленных международных форумах, в том числе во время нашего членства в Совете безопасности в ООН, ЕС, НАТО и Совете Европы. Я лично созвал заседание совета безопасности", - отметил министр.
По словам Чапутовича, цель Польши - сохранить конфликт в Украине в поле зрения международного сообщества.
"Я уверен, что продолжающийся российско-украинский конфликт является одной из самых основных угроз для региональной безопасности ... Мы не можем допустить создания еще одного замороженного конфликта в Европе", - резюмировал глава МИД.
Ранее сообщалось, что Польша пригрозила Израилю дипломатическим скандалом. Кроме того, Польша официально назначила нового посла в Украине.
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