Володимир Зеленський отримав від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - це повідомили на сайті глави держави.

Там наголосили, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", який був презентований у Палаті представників Конгресу США - є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство обох країн.

Дата візиту до США поки що не відома.