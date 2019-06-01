Володимир Зеленський отримав від Дональда Трампа офіційне запрошення [ Редактировать ]
Володимир Зеленський отримав від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - це повідомили на сайті глави держави.
Там наголосили, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", який був презентований у Палаті представників Конгресу США - є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство обох країн.
Дата візиту до США поки що не відома.
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