В Telegram появилась важная функция [ Редактировать ]
В популярном мессенджере Telegram с новым обновлением добавилась важная функция - возможность комментирования публикаций. С помощью нее станет доступна обратная связь с владельцами каналов, передает korrespondent.net.
Для добавления комментария необходимо будет нажать специальную кнопку, размещенную под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт. Авторизация на нем уже будет пройдена.
На этом сайте можно будет оставлять комментарии, которые позже будут перенаправлены владельцу канала. Пользователи также смогут обсуждать публикации между собой, используя специальные чаты. И нововведением станет возможность выбора для пользователей отображения их номеров в группах или чатах.
Ранее сообщалось, что Apple официально отказалась от iTunes.
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