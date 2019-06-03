YouTube и Google Cloud не работают: что случилось [ Редактировать ]
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite на некоторых территориях Земли перестали работать или работали с перебоями, снижена производительность одноименных приложений, сообщается на сайте Google Cloud Platform.
"Мы наблюдаем высокий уровень перегрузки сети в восточной части США, что сказывается на нескольких сервисах в Google Cloud, G Suite и YouTube. Пользователи могут наблюдать низкую производительность или регулярно повторяющиеся ошибки", - говорится в сообщении.
В компании уже определили первопричину перегрузки и ожидают, что вскоре вернутся к нормальной работе.
Раньше сообщалось о том, как включить темную тему в Chrome для Android. А также Google добавила в Chrome полезную функцию.
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