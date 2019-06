Президент України Володимир Зеленський - з першим візитом у Брюсселі. Із ким уже зустрівся та як вітали нового главу держави у столиці Євросоюзу - бачила Олена Абрамович.

Український - серед прапорів ЄС. У Брюсселі високих гостей з України зустрічають традиційно. Звично веселий та усміхнений президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Володимира Зеленського бере під руку, а на вигуки журналістів, чи не сумує за Петром Порошенком, відповідає, ось так:

"- Do you miss Poroshenko? Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом?

- I have a new one - У мене є новий.

- Я - кращий! (Зеленський)"

Це, власне, і все, що встигли запитати журналісти у Юнкера та Зеленського. Наступна зустріч - у штаб-квартирі НАТО з генсеком Єнсом Столтенбергом.

Після обурення певних західних журналістів тут вже дозволили поставити кілька питань. Перед цим Столтенберг та Зеленський виступили із заявами, у яких запевняли, що Україна та НАТО продовжать співпрацю. На запитання, коли можливе приєднання до Альянсу - пролунала традиційна відповідь:

"Зараз наш фокус на реформах. І як уже наголосив президент, важливо відповідати стандартам НАТО і через це ми допомагаємо Україні втілювати реформи, модернізувати інституції з безпеки, боротися з корупцією. Це добре і для українського народу і для безпекових структур. І це єдиний шлях до майбутнього членства в НАТО", - наголосив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

"Як ми далеко - від цього залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоби наблизити цей час, тому що НАТО, це - перш за все, безпека! Безпека країни, певний рівень підготовки військових і умови українських військових", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Після штаб-квартири НАТО Володимир Зеленський знову поїхав у Євроквартал на зустріч з Віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

На вечір запланована розмова з польським президентом Анджеєм Дудою, а вже завтра український президент поспілкується з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском.