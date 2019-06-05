Алибасов в реанимации: звезде поставили жуткий диагноз [ Редактировать ]
Фото: Dela.ru
Известный музыкант Бари Алибасов находится в реанимации. У него диагностировали четвертую степень ожога желудка.
"Бари Алибасову, выпившему по ошибке накануне средство для очистки труб, диагностировали четвертую степень ожога желудка. Врачи оценили состояние как тяжелое, но продюсер находится в сознании и "держится хорошо", - пишут российские СМИ.
Напомним, Бари Алибасов серьезно отравился.
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