Бари Алибасов серьезно отравился: что случилось с продюсером [ Редактировать ]
Известный российский продюсер Бари Алибасов отравился химикатами. Об этом пишут "Фаткы".
Российские СМИ утверждают, что причиной отравления стала жидкость для промывки труб, поэтому он получил сильный ожог пищевода.
Сын Алибасова подтвердил журналистам, что отца увезли в больницу. По его словам, он выпил очиститель для труб, перепутав его с соком.
Врачи сказали, что здоровью артиста ничего не угрожает, но нужно глубокое обследование.
Сейчас продюсер находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Состояние тяжелое, температура 36,9. Он сейчас находится в токсикореанимации", - сообщили в справочной службе медучреждения, пишут российские СМИ.
Ранее мы писали о том, что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.
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